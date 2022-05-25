Новым секретарем горкома КПРФ в Нижнем Тагиле стал Анатолий Марченков

Новым секретарем горкома КПРФ в Нижнем Тагиле стал Анатолий Марченков
Новым секретарем горкома КПРФ в Нижнем Тагиле стал Анатолий Марченков
Сегодня, 11:43ПолитикаФото: 1MI
В Нижнетагильском местном отделении партии КПРФ выбран новый председатель горкома. Анатолий Марченков сменил на этом посту Михаила Бояркина.

В ближайшем будущем начнем подготовку к предстоящим выборам и агитационную кампанию. Будем убеждать людей в том, в чем мы сами убеждены. Я состою в коммунистической партии с 1986 года, рассказал Анатолий Марченков журналисту редакции TagilCity.ru.

Он отметил, что выборы секретаря проходили на первом заседании комитета согласно уставу КПРФ. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Фото:сайт НТМО Коммунистической партии РФ

Анатолий Марченков работает на УВЗ более 35 лет, сейчас он занимает должность начальника конструкторского сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Тагильчанин является автором четырех патентов на изобретения оборонно-промышленного комплекса. Он имеет знаки отличия и медаль Министерства обороны Российской федерации.

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