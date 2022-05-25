Новым секретарем горкома КПРФ в Нижнем Тагиле стал Анатолий Марченков

В ближайшем будущем начнем подготовку к предстоящим выборам и агитационную кампанию. Будем убеждать людей в том, в чем мы сами убеждены. Я состою в коммунистической партии с 1986 года, рассказал Анатолий Марченков журналисту редакции TagilCity.ru.