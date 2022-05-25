Новым секретарем горкома КПРФ в Нижнем Тагиле стал Анатолий Марченков

В ближайшем будущем начнем подготовку к предстоящим выборам и агитационную кампанию. Будем убеждать людей в том, в чем мы сами убеждены. Я состою в коммунистической партии с 1986 года, рассказал Анатолий Марченков журналисту редакции TagilCity.ru.
Он отметил, что выборы секретаря проходили на первом заседании комитета согласно уставу КПРФ. За его кандидатуру проголосовали единогласно.
Анатолий Марченков работает на УВЗ более 35 лет, сейчас он занимает должность начальника конструкторского сектора в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения. Тагильчанин является автором четырех патентов на изобретения оборонно-промышленного комплекса. Он имеет знаки отличия и медаль Министерства обороны Российской федерации.