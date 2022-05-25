Закон, упраздняющий возрастной лимит для контрактников, одобрен Федеральным Собранием

Сначала за данный закон голоса отдали народные избранники в Госдуме, а чуть позже он был принят и Советом Федерации. Новая правовая норма аннулирует возрастные ограничения для службы по контракту для трудоспособных граждан.
В соответствии с ныне действующим законом первый раз контракт можно заключать с 18 до 40 лет гражданам России и с 18 до 30 зарубежным гражданам.
В примечаниях к новому закону отмечено, что для использования высокотехнологичных оружия и техники Вооруженным Силам РФ требуются опытные специалисты, приток которых сможет обеспечить измененное положение, сообщило РИА «Новости».