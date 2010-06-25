Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Канаду

В рамках этих встреч главы государств и правительств Канады, России, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и Италии обсудят ряд важных вопросов и обсудят проблемы международной безопасности, экономического кризиса, а также проблемы глобальных климатических изменений.