Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Канаду
25 июня 2010, 09:23ПолитикаArtem
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Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Канаду для участия в саммитах "большой восьмерки" 25-26 июня и "большой двадцатки" 26-27 июня.
В рамках этих встреч главы государств и правительств Канады, России, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и Италии обсудят ряд важных вопросов и обсудят проблемы международной безопасности, экономического кризиса, а также проблемы глобальных климатических изменений.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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