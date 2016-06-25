Жители Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза

Противник выхода страны из Евросоюза Дэвид Кэмерон еще в феврале объявил о решении провести данный референдум, надеясь на поддержку граждан страны. Но сегодня после объявления результатов голосования, премьер заявил, что в течение трех месяцев покинет свой пост. И это несмотря на то, что разница в голосах была небольшая – 52% против 48%.