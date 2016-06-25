Жители Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза
25 июня 2016, 10:00Политика
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В Великобритании прошел подсчет голосов референдума. Напомним, жители страны голосовали за выход из Евросоюза. В народном голосовании приняло участие более 33,5 миллионов человек, это почти 73% явки. Так, британцы высказались «за» выход из ЕС, сообщают СМИ.
Противник выхода страны из Евросоюза Дэвид Кэмерон еще в феврале объявил о решении провести данный референдум, надеясь на поддержку граждан страны. Но сегодня после объявления результатов голосования, премьер заявил, что в течение трех месяцев покинет свой пост. И это несмотря на то, что разница в голосах была небольшая – 52% против 48%.
Я бился против выхода из Евросоюза всем своим сердцем, но британцы выбрали иной путь. Значит, им нужен новый премьер-министр сказал Кэмерон.
Добавим, что официально референдум не имеет юридической силы, то есть руководящие политики могут проигнорировать мнение жителей. Однако, по мнению экспертов, им это не удастся.
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