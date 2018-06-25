Прием заявок от кандидатов на пост главы города начался в Екатеринбурге

25 июня конкурсная комиссия, сформированная губернатором Свердловской области и городской думой, открыла сбор заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Заявки принимаются до 6 июля включительно. Члены комиссии проверят документы, изучат информацию по претендентам и выскажут свое мнение относительно каждого кандидата.





После утверждения списка кандидатов депутаты гордумы 7-го созыва, которых населению предстоит выбрать 9 сентября, проголосуют за нового главу Екатеринбурга.





По информации от председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова, заявок в конкурсной комиссии пока не зарегистрировано. Для того, чтобы выборы состоялись, комиссия должна утвердить минимум двух кандидатов.





На пост главы Екатеринбурга могут претендовать граждане Российской Федерации в возрасте от 21 года при условии наличия высшего образования и опыта работы в сфере государственного, муниципального управления, аудита, экономики, финансов или юриспруденции, сообщает «Комсомольская правда».