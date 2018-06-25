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Новости Нижнего Тагила

Прием заявок от кандидатов на пост главы города начался в Екатеринбурге

25 июня 2018, 18:15Добавить новость
Екатеринбург,чиновники,гордума,конкурсная комиссия,выборы,кандидаты,мэр
25 июня - 6 июля в Екатеринбурге открыт прием заявок от кандидатов, претендующих на пост мэра Екатеринбурга.

25 июня конкурсная комиссия, сформированная губернатором Свердловской области и городской думой, открыла сбор заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Заявки принимаются до 6 июля включительно. Члены комиссии проверят документы, изучат информацию по претендентам и выскажут свое мнение относительно каждого кандидата.

После утверждения списка кандидатов депутаты гордумы 7-го созыва, которых населению предстоит выбрать 9 сентября, проголосуют за нового главу Екатеринбурга.

По информации от председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова, заявок в конкурсной комиссии пока не зарегистрировано. Для того, чтобы выборы состоялись, комиссия должна утвердить минимум двух кандидатов.

На пост главы Екатеринбурга могут претендовать граждане Российской Федерации в возрасте от 21 года при условии наличия высшего образования и опыта работы в сфере государственного, муниципального управления, аудита, экономики, финансов или юриспруденции, сообщает «Комсомольская правда».

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