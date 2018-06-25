Путин и Трамп встретятся в Австрии в середине июля

Дипломаты из Москвы и Вашингтона некоторое время находились в столице Австрии: они уточняли детали предстоящей встречи политических лидеров – Путина и Трампа. За подготовку будут отвечать, в том числе специалисты по безопасности, которые уже прибывают в Вену.



Другие источники сообщают, что встреча, вероятно, пройдет после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков конкретной информации по поводу проведения этой встречи не даёт. Он отметил, что Кремль обо всем объявит, когда будет готов, пишет издание «Новые известия».



СМИ сообщают, что 15 июля в Москве состоится закрытие Чемпионата мира по футболу. На открытии мундиаля глава российского государства присутствовал.