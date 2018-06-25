+25
Свердловская область
Нижний Тагил
+25
вечер: +26
ночь: +18
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.24 - 0.55
EUR 73.72 + 0.03
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Путин и Трамп встретятся в Австрии в середине июля

25 июня 2018, 09:30Добавить новость
политика,Путин,Россия,Свердловская область,Дональд Трамп,Австрия,Вена
В Австрии готовятся к встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Предварительно известно, что встреча пройдёт в середине июля.

Дипломаты из Москвы и Вашингтона некоторое время находились в столице Австрии: они уточняли детали предстоящей встречи политических лидеров – Путина и Трампа. За подготовку будут отвечать, в том числе специалисты по безопасности, которые уже прибывают в Вену.

Другие источники сообщают, что встреча, вероятно, пройдет после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков конкретной информации по поводу проведения этой встречи не даёт. Он отметил, что Кремль обо всем объявит, когда будет готов, пишет издание «Новые известия».

СМИ сообщают, что 15 июля в Москве состоится закрытие Чемпионата мира по футболу. На открытии мундиаля глава российского государства присутствовал.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Соответствует инфляции: рост цен на бензин в Свердловской области не превысил 5%
20 июня, 07:30
0 0
Экс-депутат свердловского парламента Максим Ряпасов рассказал о торговле мандатами
18 июня, 08:00
9 0
Большинство жителей России смотрели прямую линию с президентом через Интернет
14 июня, 17:50
1 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 133
Подписаться на новости