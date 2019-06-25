Мэр Екатеринбурга отчитается перед депутатами до приезда Путина

Напомним, главу государства ждут на саммит GMIS 5 июля. Отчет мэра Екатеринбурга перед депутатами переносился несколько раз. Сегодня он вновь был отменен из-за большого количества вопросов касательно документа. Высокинскому было дано время на подготовку, достигнута договоренность, что градоначальник отчитается до 5 июля.