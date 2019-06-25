Мэр Екатеринбурга отчитается перед депутатами до приезда Путина
Сегодня, 14:12ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит с отчетом перед депутатами гордумы до приезда президента России Владимира Путина, сообщает «Джаст медиа».
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, главу государства ждут на саммит GMIS 5 июля. Отчет мэра Екатеринбурга перед депутатами переносился несколько раз. Сегодня он вновь был отменен из-за большого количества вопросов касательно документа. Высокинскому было дано время на подготовку, достигнута договоренность, что градоначальник отчитается до 5 июля.
Отчет главы Екатеринбурга разрозненный. Еще порядка 50% вопросов депутатов к отчету остались без ответа, и мы хотели бы и их получить,отметил спикер гордумы Игорь Володин.
Многие депутаты остались недовольны сложившейся ситуацией. Ранее предлагалось заслушать отчет осенью, теперь же народным избранникам придется позже выйти на летние каникулы.
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