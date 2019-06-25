Россияне теряют интерес к прямой линии с Путиным

В прошлом году прямую линию посмотрели 5,7 миллиона человек, в этом году — 5,3 миллиона. Рейтинг программы в этом году составил 7,6%, доля аудитории — 51,5%. Наиболее рейтинговая передача была в 2011 году.

Данные об аудитории составлялись на основе статистики от телеканалов. В этом году прямую линию с президентом в режиме онлайн транслировали «Россия 1», «Первый канал», НТВ, МИР и «Россия 24».

Перед прямой линией ВЦИОМ провел опрос, согласно которому, 75% жителей планировали следить за трансляцией.