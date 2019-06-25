Россияне теряют интерес к прямой линии с Путиным

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В 2019 году прямую линию с президентом России Владимиром Путиным посмотрели на 450 тысяч меньше граждан, чем год назад, пишут «Новые известия» со ссылкой на результаты исследования Mediascope.
В прошлом году прямую линию посмотрели 5,7 миллиона человек, в этом году — 5,3 миллиона. Рейтинг программы в этом году составил 7,6%, доля аудитории — 51,5%. Наиболее рейтинговая передача была в 2011 году.
Данные об аудитории составлялись на основе статистики от телеканалов. В этом году прямую линию с президентом в режиме онлайн транслировали «Россия 1», «Первый канал», НТВ, МИР и «Россия 24».
Перед прямой линией ВЦИОМ провел опрос, согласно которому, 75% жителей планировали следить за трансляцией.
Напомним, что 20 июня президент России ответил на 81 вопрос, некоторые озвученные во время эфира проблемы начали решаться в тот же день.
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