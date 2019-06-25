Управления горхозяйства в мэрии Нижнего Тагила возглавил выходец из ФСИН

По данным издания, новый замначальника является креатурой мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и стал основным кандидатом на победу в конкурсе на пост начальника управления горхозяйства. Документы на конкурс принимаются до 27 июня. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приёма документов, предполагаемая дата проведения — 1 августа 2019 года.

Я слышал, что планируются перестановки. Лебедев — сотрудник хороший, хозяйственный, зарекомендовал себя ещё в 12-й колонии, где работал замполитом, а в пятой улучшил и расширил производство. Он — человек, который прошёл школу управления колонией, а это ведь целый завод с производством, документооборотом, общением со СМИ. Не у каждого специалиста есть такой опыт,прокомментировал назначение бывшего коллеги пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Андрей Лебедев работал в ИК-5 с весны 2017 года. Тогда разгорелся скандал из-за жалоб заключённых на жестокое обращение со стороны сотрудников, после которого врио начальника ФСИН России по Свердловской области Сергей Патронов ушёл в отпуск и не вернулся, а его место занял Александр Шек. Пресс-служба свердловского ФСИН пояснила, что эта история слабо касается Лебедева, поскольку он в тот период только перешёл в ИК-5, а после, как раз благодаря нему, удалось улучшить работу учреждения.