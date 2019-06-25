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#домахорошо
Управления горхозяйства в мэрии Нижнего Тагила возглавил выходец из ФСИН
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Управления горхозяйства в мэрии Нижнего Тагила возглавил выходец из ФСИН

Сегодня, 18:10ПолитикаФото: tagilka.ru
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