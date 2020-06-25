Мэр Верхней Салды уходит в отставку из-за болезни отца

Просто не успеваю за ним следить и его лечить. Перееду в Екатеринбург, пояснил Савченко.

Также он отметил, что его уход не связан с ошибками в декларациях, которые выявил областной департамент противодействия коррупции и контроля. Исполнять свои обязанности мэр будет до июля. После ухода Савченко врио главы города будет его заместитель Ирина Колпакова.