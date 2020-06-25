Мэр Верхней Салды уходит в отставку из-за болезни отца
Сегодня, 22:57ПолитикаФото: пресс-служба администрации Верхней Салды
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Мэр Верхней Салды Михаил Савченко уходит в отставку, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Глава города рассказал журналистам, что покидает должность из-за болезни отца, который живет в Екатеринбурге.
Просто не успеваю за ним следить и его лечить. Перееду в Екатеринбург, пояснил Савченко.
Также он отметил, что его уход не связан с ошибками в декларациях, которые выявил областной департамент противодействия коррупции и контроля. Исполнять свои обязанности мэр будет до июля. После ухода Савченко врио главы города будет его заместитель Ирина Колпакова.
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