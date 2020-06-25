Свердловский омбудсмен досрочно проголосовала по поправкам в Конституцию

Омбудсмен отметила, что процедура голосования полностью безопасна, все санитарные нормы на избирательном участке соблюдаются. Также, по ее словам, в период пандемии в 11 странах прошло голосование, Россия учла их опыт.

Я настроена на то, чтобы выезжать на все сообщения и жалобы в эти дни. Моя задача – слушать людей, сказала Мерзлякова.

В случае выявления нарушений Мерзлякова намерена обращаться в избирком.