Свердловский омбудсмен досрочно проголосовала по поправкам в Конституцию
Сегодня, 22:30ПолитикаФото: пресс-служба администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова досрочно проголосовала по поправкам в Конституцию, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург, Конституция 2020
Омбудсмен отметила, что процедура голосования полностью безопасна, все санитарные нормы на избирательном участке соблюдаются. Также, по ее словам, в период пандемии в 11 странах прошло голосование, Россия учла их опыт.
Я настроена на то, чтобы выезжать на все сообщения и жалобы в эти дни. Моя задача – слушать людей, сказала Мерзлякова.
В случае выявления нарушений Мерзлякова намерена обращаться в избирком.
Напомним, что Татьяна Мерзлякова является членом рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, а также руководителем Центра общественного наблюдения за ходом голосования.
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