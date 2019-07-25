В Екатеринбурге в отношении брата Сергея Капчука начато банкротство

Реконструкция долгов является первой стадией банкротства. УК «Родина» требует от Константина Капчука выплатить долг в размере 2,7 млн рублей. Капчук подал апелляцию на это решение, которую суд отклонил. УК требовала выставить имущество бизнесмена на торги, однако и это требование суд отклонил.

Браться-близнецы Константин и Сергей Капчуки были фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Константин отбыл наказание в тюрьме, а Сергей уехал из России и смог вернуться на родину после включения в «список Титова». Сейчас Сергей Капчук пытается обжаловать решение суда об отклонении своей кандидатуры на довыборы в Госдуму по Серовскому округу из-за непогашенной судимости.