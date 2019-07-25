В Нижнем Тагиле машина сбила пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте
Сегодня, 15:50ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Днём 25 июля у досугового центра «Урал» на улице Космонавтов был совершён наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшей оказывается помощь, после чего её доставят в больницу, сообщили TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
По его словам, место, где была сбита пенсионерка, не оборудовано пешеходным переходом и не предназначено для перехода проезжей части. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента с водителем авто.
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Фото: tagilcity.ru
После выяснения обстоятельств происшествия будет составлен материал, по которому проведут административное расследование.
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