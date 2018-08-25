Миронов: уголь и алюминий не нужны Республике Хакасия

«АИС» сообщает, что Зимин заручился поддержкой президента РФ в строительстве ледового дворца в республике. Путин, заслушав доклад главы региона, согласился с доводами. Зимин отмечал, что новый ледовый дворец будет предназначаться для занятий детским спортом. Также, по словам Зимина, во время межсезонья там смогут тренироваться спортсмены, занимающиеся русским хоккеем.

Президент Путин одобрил представленный проект и пообещал выделить финансирование. Но, как говорит Миронов, республике ледовый дворец совсем не нужен. «Жили 300 лет без арены и дальше бы обошлись», - заявил общественник.

Критике со стороны Миронова подверглись и планы властей по строительству новой школы в Абакане. Миронов считает, что в городе учебное заведение на 1000 человек будет лишним.

Удивительно, но даже новые дороги вызывают негативную реакцию у экс-кандидата в губернаторы. Миронов заявил, что по новой магистрали жители Хакасии будут мигрировать в другие регионы.

Далее общественный деятель прошёлся по экономике Хакасии. Он заявил, что добыча угля и производство алюминия не соответствуют экономическим интересам региона. По словам Миронова, из-за падения общемировых цен на эти ресурсы их производство потеряло актуальность.

Юрист заявил, что на месте Зимина он бы инициировал объединение Хакасии с Красноярским краем и Республикой Тува. При этом Иван Миронов явно игнорирует мнение жителей Хакасии, которые в большинстве своём выступают против подобных реформ.