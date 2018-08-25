Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Миронов: уголь и алюминий не нужны Республике Хакасия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2+%d0%98%d0%b2%d0%b0%d0%bd+%d0%b2+%d0%a5%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b8

Миронов: уголь и алюминий не нужны Республике Хакасия

Сегодня, 14:25Политика
Читайте
также
«Найден в съемной квартире»: подробности смерти полицейского в Нижнем Тагиле
Тагильчанин получил срок 11,5 лет за привезенный из Перу сувенирный напиток
Покровская пенсионерка обвиняется в проведении несанкционированного митинга