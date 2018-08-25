Миронов: уголь и алюминий не нужны Республике Хакасия

Иван Миронов, не сумевший преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора в Хакасии, сосредоточил свои усилия на критике действующих властей. Общественник напомнил о себе, подвергнув критике главу Виктора Зимина. Поводом для выступления стала встреча Зимина с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«АИС» сообщает, что Зимин заручился поддержкой президента РФ в строительстве ледового дворца в республике. Путин, заслушав доклад главы региона, согласился с доводами. Зимин отмечал, что новый ледовый дворец будет предназначаться для занятий детским спортом. Также, по словам Зимина, во время межсезонья там смогут тренироваться спортсмены, занимающиеся русским хоккеем.
Президент Путин одобрил представленный проект и пообещал выделить финансирование. Но, как говорит Миронов, республике ледовый дворец совсем не нужен. «Жили 300 лет без арены и дальше бы обошлись», - заявил общественник.
Критике со стороны Миронова подверглись и планы властей по строительству новой школы в Абакане. Миронов считает, что в городе учебное заведение на 1000 человек будет лишним.
Удивительно, но даже новые дороги вызывают негативную реакцию у экс-кандидата в губернаторы. Миронов заявил, что по новой магистрали жители Хакасии будут мигрировать в другие регионы.
Далее общественный деятель прошёлся по экономике Хакасии. Он заявил, что добыча угля и производство алюминия не соответствуют экономическим интересам региона. По словам Миронова, из-за падения общемировых цен на эти ресурсы их производство потеряло актуальность.
Юрист заявил, что на месте Зимина он бы инициировал объединение Хакасии с Красноярским краем и Республикой Тува. При этом Иван Миронов явно игнорирует мнение жителей Хакасии, которые в большинстве своём выступают против подобных реформ.
Также Миронов уже призвал жителей Хакасии отказаться от похода на избирательные участки. Общественный деятель считает предстоящие выборы «фарсом». По его словам, он был единственным реальным кандидатом, который мог навязать борьбу Зимину.