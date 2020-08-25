КПРФ внесла законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга в свердловское ЗакСо

КПРФ внесла законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга в свердловское ЗакСо

Сегодня, 10:25ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
В Заксобрание Свердловской области коммунисты внесли свой законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщает Znak.

Такое решение по их мнению будет способствовать повышению эффективности организации местного самоуправления.

По словам депутата Заксобрания от КПРФ Александра Ладыгина, их законопроект совершенно отличается от документа, который предложила группа, собирающая подписи. Он считает, что в их законопроекте нет никакой сущности и создан он просто для пиара.

Также Ладыгин отмечает, что фракция КПРФ будет голосовать против закона активистов, а только за свой, так как в нём четко прописан способ выбора главы и его полномочия.

Напомним, что инициативная группа уже собрала десять тысяч подписей в поддержку прямых выборов мэра.

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Екатеринбург
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