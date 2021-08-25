Дегтярев: 220 км хабаровских дорог будут приведены в порядок до 2024 года

Дегтярев: 220 км хабаровских дорог будут приведены в порядок до 2024 года
Дегтярев: 220 км хабаровских дорог будут приведены в порядок до 2024 года
Сегодня, 20:13ПолитикаФото: youtube.com
Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, сообщил, что в этом году власти планируют привести в порядок 83 участка хабаровских дорог общей протяженностью 59 километров. А всего в течение ближайших двух лет отремонтируют 220 км дорог.

Ремонт автомобильных дорог в Хабаровске осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На приведение в порядок улично-дорожной сети краевой столицы в этом году выделено свыше 1,4 млрд рублей.

В настоящее время завершается ремонт участка дороги на улице Олега Кошевого в Хабаровске протяженностью 800 метров. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой привести в порядок улицу, но не были услышаны. Ремонт начался только после вмешательства Михаила Дегтярева. На сегодняшний день основные работы уже выполнены, осталось лишь кое-что доделать: доработать ливневую канализацию, оборудовать пешеходный тротуар, нанести дорожную разметку и др. Жителям обещали, что на все доработки потребуется не более двух недель. На эти работы было выделено около 18,5 млн рублей.

Врио губернатора Хабаровского края и мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетили объект. Михаил Дегтярев отметил, что раньше власти невнимательно относились к волнующим людей проблемам, но теперь все будет по-другому. По его словам, деньги на ремонт автомобильных дорог в регионе выделяются из федерального и краевого бюджетов. Всего же за два последующих года власти пообещали отремонтировать 220 километров автодорог.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы