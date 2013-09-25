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Денис Паслер начал обход RAE-2013 в Нижнем Тагиле. Особый интерес вызвали разработки холдинга «Швабе» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Денис Паслер начал обход RAE-2013 в Нижнем Тагиле. Особый интерес вызвали разработки холдинга «Швабе» (ФОТО)

25 сентября 2013, 13:35ПолитикаЕвгения
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