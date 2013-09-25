Денис Паслер начал обход RAE-2013 в Нижнем Тагиле. Особый интерес вызвали разработки холдинга «Швабе» (ФОТО)

TagilCity.ru заметил Паслера около экспозиции холдинга «Швабе». Ранее компания сообщала, что представит квантовые оптико-локационные станции (ОЛС) для самолетов МиГ-29, Су-27, разработанные Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ) и имеющие увеличенную дальность обнаружения и распознавания целей. В экспозицию также включен первый танковый командирский комбинированный прицельно-наблюдательный комплекс с отечественным тепловизионным каналом — «Агат-МДТ», который производится Красногорским заводом имени Зверева (ОАО КМЗ). Посетители смогут ознакомиться и с танковым тепловизионным прицелом наводчика «Ирбис-К», разработанным ОАО КМЗ для обзора местности, поиска, обнаружения, опознавания и поражения целей в любое время суток.

Кроме того, отмечается в сообщении, «Швабе» продемонстрирует комбинированный прицел наводчика ППНД Б03С03 «Содема» для БМП-3М и перископический прицел 1ПН-96МТ, разработанные вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ). Также в экспозиции — коллиматорный прицел «Альфа-1964», лазерный целеуказатель «Альфа-7115», очки ночного видения «Альфа-2031», и другие приборы, разработанные Научно-производственным объединением «Альфа».

Буквально через несколько минут состоится подписание соглашения о намерении создать Инжениринговый Центр в сфере машиностроения на базе УрФУ в Екатеринбурге. Подпишут соглашение Денис Паслер, В. Кокшаров, Л. Шалимов, А. Молотков.

Отдельно добавим, гости выставки уже видели шоу истребителей. Также стоит отметить, что, как и ожидалось, на RAE-2013 огромное число иностранцев. TagilCity.ru уже успел пообщаться с французами и финнами – подробные интервью будут опубликованы позже.