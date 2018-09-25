Единороссы выбрали главу фракции в городской думе Екатеринбурга

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В преддверии первого заседания городской думы Екатеринбурга представители «Единой России» выбрали из своих рядов главу думской фракции. Ею стала Ира Овчинникова.
Сюжеты: Екатеринбург
24 сентября, накануне заседания гордумы Екатеринбурга нового созыва, члены партии «Единая Россия» выбрали главу думской фракции. По результатам тайного голосования этот пост заняла Ира Овчинникова.
Новоизбранная глава выразила слова благодарности коллегам за оказанное доверие и продолжила вести заседание, на котором партия выработала единую стратегию для предстоящего голосования за кандидатуры столичного главы, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, ранее «Единая Россия» поддержала кандидатуры Александра Высокинского на выборах мэра Екатеринбурга и Игоря Володина на должность председателя городской думы.
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