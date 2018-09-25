Информация о возможном «наказании» КПРФ и ЛДПР названа провокацией

Распространившаяся в СМИ информация о «наказании» партий КПРФ и ЛДПР за результаты губернаторских выборов является провокационной и фэйковой, сообщает источник «Интерфакса», близкий к внутриполитическому блоку администрации президента.

Кандидаты от КПРФ и ЛДПР являются представителями системной оппозиции. В данном случае нет сомнений в том, что они соблюдали все правила ведения предвыборной кампании, информирует источник.

24 сентября Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сообщили, что партии КПРФ и ЛДПР заключили договор об организации коалиционных правительств в областях, где представители «Единой России» не одержали победу.

Газета «Ведомости» предполагает, что ответом на данную провокацию может стать отказ в помощи при прохождении муниципального фильтра на предстоящих выборах. КПРФ и ЛДПР могут не согласовывать регионы под выборы.