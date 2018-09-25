Нижний Тагил представил опыт сотрудничества с городами Чехии

На международной встрече руководителей Свердловской области с гетманом Карловарского края Яной Мрачковой-Вильдуметцевой был представлен опыт взаимного сотрудничества Нижнего Тагила и Чехии.
По результатам 2017 года товарооборот Свердловской области и Чешской республики увеличился вдвое, достигнув 374 млн долларов. Чехия является одним из основных партнеров Среднего Урала.
Это началось еще в 1966 году, когда первый такой договор был заключен Нижним Тагилом с Хеб, Марианске-Лазне, Франтишковы-Лазне. Уже более полувека длятся такие хорошие, добрые отношения, сообщил первый вице-губернатор губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев на встрече с гетманом Карловарского края Яной Мрачковой-Вильдуметцевой представил опыт сотрудничества с Чехией. Одним из самых успешных считается проект обмена делегациями студентов Нижнетагильского торгово-экономического колледжа и профессиональной интегрированной школы Хеба, сообщает «Тагил-ТВ».