Нижний Тагил представил опыт сотрудничества с городами Чехии

По результатам 2017 года товарооборот Свердловской области и Чешской республики увеличился вдвое, достигнув 374 млн долларов. Чехия является одним из основных партнеров Среднего Урала.

Это началось еще в 1966 году, когда первый такой договор был заключен Нижним Тагилом с Хеб, Марианске-Лазне, Франтишковы-Лазне. Уже более полувека длятся такие хорошие, добрые отношения, сообщил первый вице-губернатор губернатора Свердловской области Алексей Орлов.