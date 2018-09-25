Новым мэром Екатеринбурга стал заместитель губернатора Александр Высокинский

Кандидатуру Высокинского поддержали 36 из 36 народных избранников. Новый мэр будет избран на пять лет.

Помимо заместителя губернатора на должность мэра претендовали зампредседателя ЗакСо Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.

Также на первом заседании был принят ряд других решений. Так, председателем городской думы стал Игорь Володин, член партии «Единая Россия». Заместителем председателя стал его однопартиец – Виктор Тестов.

Напомним, 3 апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.