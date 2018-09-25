Новым мэром Екатеринбурга стал заместитель губернатора Александр Высокинский

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В Екатеринбурге новым мэром стал заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Глава города был выбран депутатами думы седьмого созыва в ходе первого заседания.
Сюжеты: Екатеринбург
Кандидатуру Высокинского поддержали 36 из 36 народных избранников. Новый мэр будет избран на пять лет.
Помимо заместителя губернатора на должность мэра претендовали зампредседателя ЗакСо Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.
Также на первом заседании был принят ряд других решений. Так, председателем городской думы стал Игорь Володин, член партии «Единая Россия». Заместителем председателя стал его однопартиец – Виктор Тестов.
Напомним, 3 апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.
В Нижнем Тагиле, где народные выборы также были отменены, имя мэра станет известно 12 октября. В этот день депутаты гордумы проголосуют за одну из шести кандидатур на пост главы города.
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