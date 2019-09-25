Infogram: 18% подписчиков в соцсетях свердловского губернатора Куйвашева — боты
Сегодня, 17:55ПолитикаФото: pixabay.com
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Infogram опубликовал рейтинг по количеству ботов в подписках на соцсети глав субъектов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в конце списка.
В первую тройку вошли представители Республики Тыва (63% ботов), Московской области (53%) и Республики Северной Осетии-Алании (52%).
Согласно аналитическим данным, Евгений Куйвашев занял 63 строчку из 68. У него среди подписчиков всего 18% ботов.
В своём Instagram губернатор в основном выкладывает фото с публичных мероприятий. Его подписчиками являются почти 27 тысяч пользователей. А аккаунт в Twitter просматривают всего 1299 читателей.
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Меньше всего ботов — 13% от общего числа подписчиков — у главы Чукотского автономного округа Роман Копин.
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