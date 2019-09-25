Согласно аналитическим данным, Евгений Куйвашев занял 63 строчку из 68. У него среди подписчиков всего 18% ботов.

В своём Instagram губернатор в основном выкладывает фото с публичных мероприятий. Его подписчиками являются почти 27 тысяч пользователей. А аккаунт в Twitter просматривают всего 1299 читателей.