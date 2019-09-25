«Минченко консалтинг» поставил Куйвашева в «красную зону» устойчивости губернаторов

Проведя анализ прошедших 8 сентября выборов, составители рейтинга включили туда всех 17 избравшихся глав регионов. Самый высокий балл и первое место в зелёной, высокой зоне устойчивости губернаторов получил глава Забайкальского края Александр Осипов. После него следуют: губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Зона средней устойчивости обозначена желтым цветом, а возглавляет её губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: презентация «Минченко консалтинг»

В следующей таблице специалисты спрогнозировали возможность отставок глав регионов, у которых заканчиваются полномочия, перед единым днем голосования в 2020-м году.

Из 17 глав, лишь 6 находятся в желтой зоне рейтинга, обладая средней устойчивостью. Остальные 11, в том находятся в «красной» зоне, означающей риск возможной отставки.

Фото: презентация «Минченко консалтинг»

В Уральском федеральном округе в красной зоне находятся губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочия которого заканчиваются в 2022 году.

Фото: презентация «Минченко консалтинг»