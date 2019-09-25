«Минченко консалтинг» поставил Куйвашева в «красную зону» устойчивости губернаторов
Специалисты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» представили пятый рейтинг глав регионов «Госсовет 2.0». 25 сентября была опубликована презентация доклада. Согласно ей, помимо анализа выборов, специалисты составят «прогноз относительно возможной реконфигурации российского губернаторского корпуса».
Проведя анализ прошедших 8 сентября выборов, составители рейтинга включили туда всех 17 избравшихся глав регионов. Самый высокий балл и первое место в зелёной, высокой зоне устойчивости губернаторов получил глава Забайкальского края Александр Осипов. После него следуют: губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Зона средней устойчивости обозначена желтым цветом, а возглавляет её губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
В следующей таблице специалисты спрогнозировали возможность отставок глав регионов, у которых заканчиваются полномочия, перед единым днем голосования в 2020-м году.
Из 17 глав, лишь 6 находятся в желтой зоне рейтинга, обладая средней устойчивостью. Остальные 11, в том находятся в «красной» зоне, означающей риск возможной отставки.
В Уральском федеральном округе в красной зоне находятся губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочия которого заканчиваются в 2022 году.
Напомним, ранее мы писали, что полпред президента в УрФО Николай Цуканов выразил недовольство явкой на выборах, прошедших 8 сентября. Цуканов предложил проанализировать работу местных избиркомов и качество информирования граждан о предстоящих выборах.