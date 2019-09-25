СМИ: против первого вице-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:51ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчк подозревается в злоупотреблении полномочиями, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Уголовно дело возбуждено 25 сентября, оно касается деятельности Ковальчика во время его работы в «Водоканале». По предварительным данным, силовиков интересуют контракты на вывоз отходов, заключенные в прошлом году.
В 2013 году Ковальчик провел шесть месяцев в следственном изоляторе по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Однако суд его оправдал.
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