Строительству метро в Екатеринбурге поможет Валентина Матвиенко

Инициатором такого решения стал свердловский сенатор Аркадий Чернецкий. По его мнению, «метро — это единственный серьезный шаг к решению транспортных проблем».

С ним согласился министр экономического развития России Максим Орешкин, но предложил рассмотреть варианты скоростных трамваев и новых дорог. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла проблему в протокол, а также потребовала от правительства восстановить программу софинансирования метрополитенов из федерального бюджета.