Строительству метро в Екатеринбурге поможет Валентина Матвиенко
Сегодня, 18:33ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 25 сентября, председатель Совета Федерации потребовала от правительства РФ восстановить финансирование метрополитенов в регионах, сообщает «ФедералПресс».
Сюжеты: Екатеринбург
Инициатором такого решения стал свердловский сенатор Аркадий Чернецкий. По его мнению, «метро — это единственный серьезный шаг к решению транспортных проблем».
С ним согласился министр экономического развития России Максим Орешкин, но предложил рассмотреть варианты скоростных трамваев и новых дорог. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесла проблему в протокол, а также потребовала от правительства восстановить программу софинансирования метрополитенов из федерального бюджета.
Если проект одобрят, то возможно Екатеринбург станет первым в очереди на строительство новой ветки метро.
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