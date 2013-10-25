После ухода Геннадия Онищенко Роспотребнадзор могут расформировать
25 октября 2013, 09:05ПолитикаЕвгения
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Правительство планирует расформировать Роспотребнадзор, а его функции поделить между Минздравом, Россельхознадзором и Центробанком. Именно по этой причине Геннадия Онищенко отправили в отставку.
Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей руководителя Роспотребнадзора, и теперь назначен помощником премьер-министра. Соответствующие распоряжения подписаны председателем правительства, сообщила пресс-секретарь Наталья Тимакова.
«Известия» сообщают, отставка Онищенко призвана ослабить позиции ведомства. Его увольнение – вынужденная мера, так как в кабмине активно обсуждается вариант расформирования структуры им ранее возглавляемой. Однако Онищенко может сохранить пост главного санитарного врача РФ.
Напомним, об отставке Онищенко 23.10.2013 года сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
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