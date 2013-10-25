После ухода Геннадия Онищенко Роспотребнадзор могут расформировать

Геннадий Онищенко освобожден от обязанностей руководителя Роспотребнадзора, и теперь назначен помощником премьер-министра. Соответствующие распоряжения подписаны председателем правительства, сообщила пресс-секретарь Наталья Тимакова.

«Известия» сообщают, отставка Онищенко призвана ослабить позиции ведомства. Его увольнение – вынужденная мера, так как в кабмине активно обсуждается вариант расформирования структуры им ранее возглавляемой. Однако Онищенко может сохранить пост главного санитарного врача РФ.