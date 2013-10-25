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Разработан «Закон о молодежи в Свердловской области». В его создании принял участие тагильчанин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разработан «Закон о молодежи в Свердловской области». В его создании принял участие тагильчанин (ФОТО)

25 октября 2013, 15:40Политика
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