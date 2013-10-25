Разработан «Закон о молодежи в Свердловской области». В его создании принял участие тагильчанин (ФОТО)

Алексей Обухов, депутат, представляющий интересы от Нижнего Тагила, был отмечен Благодарственными письмами от Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики. Кроме того, сам председатель Молодежного Парламента поблагодарил тагильчанина за большую и плодотворную работу с молодежью и вклад в развитие Молодежного самоуправления на территории Свердловской области.

Молодые депутаты отчитались о работе своих комитетов. Так, комитетом по развитию инфраструктуры и жилищной политике был разработан «Закон о поддержке народных и художественных промыслов в Свердловской области». А молодежным парламентом был представлен закон «О молодежи в Свердловской области».

На следующей неделе в Законодательном Собрании Свердловской области должно состояться рассмотрение Закона о молодежи, и я надеюсь, что депутаты его примут и утвердят, останется только его опубликовать. Конечно, в последующем его необходимо будет проверять, как он работает (так как такой закон у нас в Свердловской области создается впервые), и при выявлении возникающих проблем в нем вносить поправки. Главное, чтобы с этими поправками не затягивали сообщает Алексей Обухов.

Кроме того, депутатами было предложено отказаться от смешанной системы выборов и оставить только пропорциональную, это позволит нам сократить расходы на организацию перевыборов, и сделает систему голосования более прозрачной.

Фотографии предоставил Алексей Обухов