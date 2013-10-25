Вспомнили о Конституции: осужденным вернут право голосовать на выборах

Такое решение постановил Конституционный суд, который посчитал, что пожизненный запрет на участие осужденных в выборах противоречит Конституции России. Нельзя сказать за всех, но осужденные – так называемый предсказуемый электорат наравне с военными, пенсионерами, диаспорами. То есть они голосуют так, как надо «сверху».