Вспомнили о Конституции: осужденным вернут право голосовать на выборах
25 октября 2013, 09:35Политика
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Отныне осужденные хоть Нижнего Тагила, хоть Колымы, хоть за тяжкие преступления, хоть условно вновь смогут ставить галочки напротив фамилий представителей политической элиты. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент.
Такое решение постановил Конституционный суд, который посчитал, что пожизненный запрет на участие осужденных в выборах противоречит Конституции России. Нельзя сказать за всех, но осужденные – так называемый предсказуемый электорат наравне с военными, пенсионерами, диаспорами. То есть они голосуют так, как надо «сверху».
Таким образом, можно уверенно предположить, что данным решением правящая партия упрочивает свои позиции.
Добавим, законопроект запретит осужденным за тяжкие преступления баллотироваться в органы власти в течение 10 лет после погашения или снятия судимости, а совершившим особо тяжкие – в течение 15 лет.
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