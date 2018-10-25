Игорь Кабец избран главой Первоуральска
Сегодня, 15:58ПолитикаФото: Официальный сайт городского округа Первоуральск
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Врио мэра Первоуральска Игорь Кабец избран главой города 24 октября.
25 октября в выборах на пост мэра Первоуральска одержал победу Игорь Кабец. Также в финале конкурса свои программы презентовали заместитель главы города Александр Анциферов, менеджер проектов в ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов, замдиректора ООО «Первоуральская индустриальная компания» Ирина Якупова и замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин.
23 депутата городской Думы из 25 отдали свои голоса за Игоря Кабца. С 1994 по 2017 года избранный глава Первоуральска работал на ПНТЗ, в мэрию он пришел в конце 2017 года, информирует Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей