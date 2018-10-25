Иванова могут перевести из Минобороны РФ в губернаторы

В такой ситуации властям ничего не остается делать, как отправлять в области своих проверенных людей из федерального пула.

Так на пост «и.о.» губернатора может быть назначен заместитель главы министерства обороны России Тимур Иванов.

Как сообщает издание «Новые известия», Иванов – сильная фигура в сфере политики. Кроме того за его плечами имеется внушительный послужной список и кандидатская степень в сфере экономических наук. Вопреки всему участились случаи, когда интернет-СМИ выставляют его в негативном свете. Неподтвержденные источники уличают его и в воровстве, и в халатности и пр. при этом авторы этих статей не стесняются выражаться далеко не литературным языком. Кроме того, они напрочь отказываются упоминать о каких либо его достижениях или деятельности.

Свою «славу» Иванов приобрел после отрицательного восприятия Министерства обороны после дела Сердюкова. Не секрет, что высокие чиновники, особенно военные, редко следят за своим имиджем в бульварной прессе. Они не заказывают положительных статей и не прикармливают представителей СМИ. И если Шойгу редко подвергался нападкам, так как его популярность в государстве и сфере политики не подвергается вопросам, то все выпады СМИ были направлены на его заместителя.

Иванова чаще всего пытаются обвинить в том, что он «человек Шойгу». Частично это правда, ведь заместитель прошел с министром долгий путь от руководства Московской области до Министерства обороны. Коллеги, в свою очередь, называют Иванова преданным и проверенным союзником.

Несмотря на это в прессе трубят заголовки о якобы неприлично высоких доходах Иванова, которые он не может подтвердить даже проверками финансовых отчетов. По итогам оптимизации распределения госзаказов в 2014 году все те же псевдоаналитики утверждали, что, раз Иванов находится у основания финансовых потоков, то точно ворует. Тот факт, что увеличение пакета акций обычно является показателем эффективности и инвестиционного потенциала коммерческой организации, авторы в своих статьях не указывают. Иванов не желает идти вразрез со своими принципами и продолжает реализовывать проекты внутри Министерства обороны и «Оборонсервиса», направляя полученные средства в оборонку.

Также СМИ не могли пройти мимо скандала с «Трансстройинжиниринг», который высоко поднял стоимость угля для Минобороны, спровоцировав тем самым убытки в размере более чем 400 миллионов рублей. Иванов пришел на работу в “Оборонсервис” только в 2012 году, а договор был заключен в 2012 году. Сразу после вступления в должность он начал внутреннюю проверку сделки. Также он решил тщательно исследовать и другие договоры «Оборонсервиса» и уберег тем самым семь миллиардов рублей бюджетных средств.