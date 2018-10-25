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Иванова могут перевести из Минобороны РФ в губернаторы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Иванова могут перевести из Минобороны РФ в губернаторы

Сегодня, 19:16ПолитикаФото: Минобороны РФ
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