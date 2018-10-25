Марина Андрусь станет заместителем мэра Екатеринбурга по экономике

На должность вице-мэра была назначена Марина Олеговна Андрусь, работавшая ранее в сфере стратегического планирования. Новый заместитель будет руководить контрольно-ревизионным управлением, департаментом экономики и департаментом финансов.

Марина Андрусь уже вторая женщина на одном из руководящих постов в администрации Екатеринбурга. На этой неделе, 22 октября, появилась информация, что информационно-аналитический департамент будет возглавлять Ольга Котлярова - бегунья, чемпионка мира и Европы, пишет «Облгазета».