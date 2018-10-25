Марина Андрусь станет заместителем мэра Екатеринбурга по экономике
Сегодня, 21:33ПолитикаФото: екатеринбург.рф
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25 октября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил Марина Андрусь на должность нового заместителя по вопросам экономики.
Сюжеты: Екатеринбург
На должность вице-мэра была назначена Марина Олеговна Андрусь, работавшая ранее в сфере стратегического планирования. Новый заместитель будет руководить контрольно-ревизионным управлением, департаментом экономики и департаментом финансов.
Марина Андрусь уже вторая женщина на одном из руководящих постов в администрации Екатеринбурга. На этой неделе, 22 октября, появилась информация, что информационно-аналитический департамент будет возглавлять Ольга Котлярова - бегунья, чемпионка мира и Европы, пишет «Облгазета».
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