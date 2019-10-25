Куйвашев назначил себя главой оргкомитета по Универсиаде-2023
Сегодня, 13:45ПолитикаФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
Главой комитета будет Евгений Куйвашев, его заместителями — первый замгубенатора Алексей Орлов, глава столицы Урала Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В состав оргкомитета также вошли силовики, застройщики, мэры Сысерти и Верхней Пышмы.
Напомним, для проведения Универсиады в Екатеринбурге построят 18 спортобъектов. Расходы на подготовку к спортивному событию могут превысить 80 миллиардов рублей.
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