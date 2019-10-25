Куйвашев назначил себя главой оргкомитета по Универсиаде-2023

Главой комитета будет Евгений Куйвашев, его заместителями — первый замгубенатора Алексей Орлов, глава столицы Урала Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В состав оргкомитета также вошли силовики, застройщики, мэры Сысерти и Верхней Пышмы.