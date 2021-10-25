Ученые из Кейптауна решили самостоятельно воспроизвести препарат Moderna

Молодые ученые из ЮАР начали сбор лаборатории на складах Кейптауна, где будут воспроизводить вакцину Moderna от Covid-19. Препарат все еще не попал в страну, как и в другие беднейшие страны мира.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на The Associated Press, работу ученых поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом пока вопросы интеллектуальной собственности пока не решены. По словам Эмиля Хендрикса, 22-летнего биотехнолога из Afrigen Biologics and Vaccines, компании, которая хочет воспроизвести вакцину, Африке больше не на кого рассчитывать, так как сверхдержавы не придут на помощь населению. Анализ People’s Vaccine Alliance показал: лишь 0,7% вакцин отправили в государства с низким уровнем дохода, и почти 50% — в богатые страны. COVAX, усилия по выравниванию глобального распределения вакцин, которые поддерживает ООН, не снизили острый дефицит вакцин в бедных государствах. Назначение центра в Кейптауне заключается в том, чтобы расширить доступ к новой технологии РНК, которую Moderna, Pfizer и BioNTech применили в своих вакцинах. По заявлению управляющего директора Afrigen Петро Тербланша, компания в течение года попытается воспроизвести версию вакцины Moderna, которая подходит для тестирования на людях. Далее начнется коммерческий выпуск. Тербланш пообещал: если команда добьется успеха, он выложит в открытый доступ полученные сведения. Moderna сообщила, что не будет возбуждать судебный иск против компании за нарушение ее прав на вакцину, но и помощь в разработке не предложила.

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