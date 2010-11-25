В Свердловской области избран уполномоченный по правам ребенка

Ранее областная Дума одобрила инициативу губернатора и свердловскогоправительства наделить Уполномоченного по правам ребенка в Свердловскойобласти особым государственным статусом и направила на рассмотрение этотвопрос Палате Представителей, сообщает официальный сайт правительстваСвердловской области.

В программной речи Игорь Мороков познакомил депутатов и губернатора сосновными направлениями предстоящей работы. «Свою деятельность вижу вобеспечении прав несовершеннолетних, в защите детей от преступности инасилия, в духовном, нравственном, патриотическом воспитанииподрастающего поколения, чему будет способствовать и участие вмежрегиональном сотрудничестве по этим вопросам», - отметил ИгорьМороков.