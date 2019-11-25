Ростехнадзор обнародовал список нарушений «Уральского завода пластификаторов»

По данным Ростехнадзор, на заводе отсутствует приказ руководителя о создании комиссии, в компетенцию которой входит определение срока остановки, условия содержания оборудования, зданий и сооружений, а также для проведения мероприятий по обеспечению безопасности в период консервации объекта. Не разработана декларация промышленной безопасности в связи с изменением технологических процессов.

При остановке работы зданий цехов пластификаторов и разлива первого класса опасности не предусмотрены меры по организации экологической и промышленной безопасности. Консервация деятельности осуществляется без соответствующей документации. Более того, данное мероприятие прошло без уведомления и согласования с Ростехнадзором.

Предприятием Нижнего Тагила не проведены меры по локализации и активации последствий аварий на площадке производства пластификаторов. В предписании отмечено, что на УЗП не укомплектован штат работников. Вакантными остаются места главного механика, главного энергетика, главного метролога и начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности.

Также на заводе отсутствуют сведения о технических устройствах, используемых при изготовлении компаунтов, а техническое перевооружение произведено без соответствующей документации и положительного заключения экспертизы промбезопасности.

УЗП не разработал проект на строительство здания склада торговой продукции. В отделении дистилляции не проведена экспертиза промышленной безопасности, а лифт в помещении введен в эксплуатацию без уведомления Ростехнадзора. Химико-технические процессы осуществляются без регламента на производстве продукции.

Ростехнадзор выявил, что начальник службы подготовки сырья и отпуска готовой продукции и механик цеха, ответственный за исправное состояние и безопасную работу технических устройств, не аттестованы в области промышленной безопасности.