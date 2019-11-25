Ростехнадзор обнародовал список нарушений «Уральского завода пластификаторов»
Ростехнадзор опубликовал результаты проверки по исполнению ранее вынесенных предписаний нижнетагильскому «Уральскому заводу пластификаторов». Согласно отчёту от 24 июля, на предприятии было выявлено 35 нарушений.
По данным Ростехнадзор, на заводе отсутствует приказ руководителя о создании комиссии, в компетенцию которой входит определение срока остановки, условия содержания оборудования, зданий и сооружений, а также для проведения мероприятий по обеспечению безопасности в период консервации объекта. Не разработана декларация промышленной безопасности в связи с изменением технологических процессов.
При остановке работы зданий цехов пластификаторов и разлива первого класса опасности не предусмотрены меры по организации экологической и промышленной безопасности. Консервация деятельности осуществляется без соответствующей документации. Более того, данное мероприятие прошло без уведомления и согласования с Ростехнадзором.
Предприятием Нижнего Тагила не проведены меры по локализации и активации последствий аварий на площадке производства пластификаторов. В предписании отмечено, что на УЗП не укомплектован штат работников. Вакантными остаются места главного механика, главного энергетика, главного метролога и начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности.
Также на заводе отсутствуют сведения о технических устройствах, используемых при изготовлении компаунтов, а техническое перевооружение произведено без соответствующей документации и положительного заключения экспертизы промбезопасности.
УЗП не разработал проект на строительство здания склада торговой продукции. В отделении дистилляции не проведена экспертиза промышленной безопасности, а лифт в помещении введен в эксплуатацию без уведомления Ростехнадзора. Химико-технические процессы осуществляются без регламента на производстве продукции.
Ростехнадзор выявил, что начальник службы подготовки сырья и отпуска готовой продукции и механик цеха, ответственный за исправное состояние и безопасную работу технических устройств, не аттестованы в области промышленной безопасности.
Напомним, с 2007 по 2018 годы УЗП возглавлял Дмитрий Писцов. Экс-директору предприятия было предъявлено обвинение в «Присвоении или растрате» и «Злоупотреблении служебным положением». Выяснилось, что бывший руководитель заключил ряд договоров энергоснабжения с оформленным на Марию Гильманову «Технопарк Энерго» и передавал поставки по завышенным ценам, а разница оставалась на счетах Писцова. По версии обвинения, экс-руководитель нанёс «Уральскому заводу пластификаторов» ущерб в 10 миллионов рублей, но представители предприятия настаивают, что ущерб почти в десять раз выше. В августе 2019-го суд вернул дело на доработку в прокуратуру.