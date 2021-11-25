Минеева поддержала рассмотрение закона о нестационарных объектах торговли

Предложение внес уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, порядка 75% владельцев НТО испытают проблемы в настоящее время. Об этом информирует ТАСС.
Как рассказала московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, около 60% представителей малых предприятий работают в торговом секторе. В связи с этим данная отрасль, включая и ее малые форматы, нуждается в поддержке и развитии.
«Новые форматы уличной торговли и стрит- ретейла — не только плательщики налогов в бюджет, но и часть стильной и комфортной городской среды», — пояснила столичный бизнес-омбудсмен.
В начале текущего года Кабинет министров России посоветовал региональным властям поддерживать владельцев нестационарных торговых объектов. В частности, рекомендовалось продлевать разрешительные документы для физических и юридических лиц, исключая проведения торгов.
Тем не менее по итогам мониторинга выяснилось, что рекомендации Правительства РФ не были реализованы. Более того, в некоторых регионах ситуация с НТО ухудшилась. Об этом свидетельствуют данные опроса 75% представителей сектора.
«Новых ярмарочных площадок больше не стало, количество мест в схеме размещения НТО не увеличилось, договоры на размещение без конкурсных процедур не продлеваются», — рассказал Борис Титов.
Также предприниматели жаловались на высокую стоимость установки «умных» объектов и работ по реконструкции внешнего облика НТО под новые требования, а также на затяжные сроки получения разрешений на установку НТО и на высокую арендную плату.
Так, например, в Новосибирске местные власти демонтировали часть НТО для размещения на их месте «умных» объектов, однако эти обещания так и не были реализованы. Кроме того, срок действия разрешений для 2,5 тысячи объектов истек, а новые документы не выдали. Об этом рассказал Борис Титов.
По мнению уполномоченного при президенте России, единственное, что можно предпринять для разрешения данной ситуации, — это продолжить обсуждение закона о НТО. При этом на сегодняшний день, по мнению Титова, стоит заняться региональной версией данного законопроекта.
Так, в Челябинской области данный закон вступил в действие и уже показывает результаты. В Иркутской области закон находится на завершающей стадии принятия.
Отмечается, что проект закона о НТО был разработан экспертами аппарата уполномоченного, и в настоящее время документ находится на рассмотрении в Министерстве промышленности и торговли России.