Минеева поддержала рассмотрение закона о нестационарных объектах торговли

Так, например, в Новосибирске местные власти демонтировали часть НТО для размещения на их месте «умных» объектов, однако эти обещания так и не были реализованы. Кроме того, срок действия разрешений для 2,5 тысячи объектов истек, а новые документы не выдали. Об этом рассказал Борис Титов.