Путин решил ответить на санкции свободой предпринимательства (ВИДЕО)
Россия в ответ на санкции намерена расширять свободу предпринимательства внутри страны и развивать экономические связи с другими странами.
Об этом в четверг, 24 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями деловых кругов.
Наш ответ на внешние ограничения — это расширение свободы предпринимательства, защита собственности, прав всех, кто честно работает, делает свой бизнес. Намерены совершенствовать деятельность и правоохранительных, и следственных, судебных органов приводит слова президента его пресс-служба.
Путин отметил, что российские компании адаптируются к новым условиям и не теряют стратегического видения развития, повышают свою эффективность, инвестируют в создание новых производств и стремятся осваивать новые рынки.
По словам президента, активное присутствие на глобальных рынках отечественного бизнеса является вкладом в повышение авторитета и престижа России, а также в укрепление ее суверенитета.
Путин напомнил о планах правительства по началу консультаций между членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о формировании возможного экономического партнерства.
Это колоссальный рынок. И просил бы вас тоже подготовить предложения по конфигурации этого сотрудничества, по задачам такого возможного объединения добавил глава государства.
Президент назвал хорошей традицией проведение подобных встреч и заверил, что власть и бизнес будут действовать как партнеры в интересах развития страны.
22 декабря вступило в силу решение ЕС о продлении антироссийских санкций на шесть месяцев — до 31 июля 2016 года. Ограничительные меры в отношении Москвы введены Брюсселем весной 2014 года после присоединения Крыма к России и начала конфликта на юго-востоке Украины. Изначально ограничения коснулись некоторых физических и юридических лиц, но позднее были приняты экономические санкции (затрагивают энергетический, оборонный и финансовый сектора).