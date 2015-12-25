Путин решил ответить на санкции свободой предпринимательства (ВИДЕО)

Об этом в четверг, 24 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями деловых кругов.

Наш ответ на внешние ограничения — это расширение свободы предпринимательства, защита собственности, прав всех, кто честно работает, делает свой бизнес. Намерены совершенствовать деятельность и правоохранительных, и следственных, судебных органов приводит слова президента его пресс-служба.

Путин отметил, что российские компании адаптируются к новым условиям и не теряют стратегического видения развития, повышают свою эффективность, инвестируют в создание новых производств и стремятся осваивать новые рынки.

По словам президента, активное присутствие на глобальных рынках отечественного бизнеса является вкладом в повышение авторитета и престижа России, а также в укрепление ее суверенитета.

Путин напомнил о планах правительства по началу консультаций между членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о формировании возможного экономического партнерства.

Это колоссальный рынок. И просил бы вас тоже подготовить предложения по конфигурации этого сотрудничества, по задачам такого возможного объединения добавил глава государства.

Президент назвал хорошей традицией проведение подобных встреч и заверил, что власть и бизнес будут действовать как партнеры в интересах развития страны.