Глава избиркома Екатеринбурга станет руководителем аппарата мэрии
Илья Захаров, занимающий пост главы избирательной комиссии Екатеринбурга, может претендовать на место руководителя аппарата городской мэрии. Кандидатура Захарова уже получила одобрение со стороны главы столицы области Александра Высокинского.
В мэрии Екатеринбурга возможны кадровые изменения. Должность главы аппарата может занять руководитель городской избирательной комиссии Илья Захаров. Кандидатура одобрена мэром уральской столицы, председателем гордумы, депутатами и главой региона, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга.
Должность руководителя аппарата появилась в новой версии штатного расписания, которое Александр Высокинский представил на рассмотрение Екатеринбургской городской думе. Согласно поданным документам, человек, занимающий этот пост, будет способствовать взаимодействию городской мэрии с органами исполнительной власти, правительством Свердловской области, законодательным собранием региона, полномочным представительством и другими органами власти.
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