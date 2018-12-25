Глава избиркома Екатеринбурга станет руководителем аппарата мэрии

В мэрии Екатеринбурга возможны кадровые изменения. Должность главы аппарата может занять руководитель городской избирательной комиссии Илья Захаров. Кандидатура одобрена мэром уральской столицы, председателем гордумы, депутатами и главой региона, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на источник в администрации Екатеринбурга.

Должность руководителя аппарата появилась в новой версии штатного расписания, которое Александр Высокинский представил на рассмотрение Екатеринбургской городской думе. Согласно поданным документам, человек, занимающий этот пост, будет способствовать взаимодействию городской мэрии с органами исполнительной власти, правительством Свердловской области, законодательным собранием региона, полномочным представительством и другими органами власти.