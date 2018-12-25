Стоит ли волноваться Куйвашеву? Оценка работы губернаторов - повод для перестановок

Система такой оценки работы губернаторов будет внедрена в политическую и общественную жизнь с 2019 года. Показатели охватывают практически все сферы жизни и находят отражение как во мнении людей – жителей региона, так и в реальном положении дел.

Экспертов заинтересовал вопрос: доверие каких персон будет измеряться и учитываться при формировании оценки эффективности?

Вопрос в том, на основании чего будут даны оценки по тем или иным показателям. Каким образом будет измеряться тот же уровень доверия к власти? Соцопросами, которые могут носить ангажированный или манипулятивный характер? Где разница между так называемым доверием рядовой пенсионерки и верхушки финансово-промышленной группы? В любом случае критериям кабмина как-то надо будет соответствовать и этим соответствием придется заниматься какой-то службе. Например, подгонять демографический рост, уверен полтиттехнолог Роман Зыков.

Кроме того, запуск такой масштабной оценочной системы наверняка подразумевает определённый метод и алгоритм сбора информации, которые также требует качества. Вполне вероятно, что будет исследоваться контент в средствах массовой информации, социальных сетей, мнение «людей на улицах», онлайн опросы на главных городских сайтах и прочие источники.

Позволяет управлять качеством Установление определённых критериев оценки подразумевает более строгий контроль: это не значит, что этого контроля раньше не было, но и определённой детализации ему не хватало.

Введение критериев – это положительный момент. Ведь если вы не измеряете – вы этим не управляете. Это классика управления качеством. Рано или поздно подобные критерии должны быть введены. Я на самом деле думаю, что подобные критерии уже существуют. Совершенно наивно было бы судить, что это что-то новое и ничего подобного раньше никогда не было. Привязать эти критерии к деятельности губернатора в общественном сознании – это PR-шаг, необходимый и важный, отметил в разговоре с TagilCity.ru Максим Щербинин – кандидат экономических наук.

Соответствие критериям может гарантировать главе региона, срок полномочий которого истёк, повторное назначение высшим руководством, либо доверие со стороны потенциальных избирателей. Также, по словам политтехнолога Романа Зыкова, задача правительства – найти и применить новый способ контроля над главами регионов.

Федеральная власть озабочена контролем. Прежде всего руководителей регионов. Испокон веков создать управу на бояр – большая царская задача. Критерии эффективности работы губернаторов – из той же оперы. Плюс в этом только один – у федеральных властей появился дополнительный рычажок, с помощью которого губернатора можно держать в более послушной позе. Как водится в нашей политической реальности, лучшей мотивации, чем вдруг не соответствовать спущенному сверху критерию, уже сложно придумать. В условиях сегодняшней вертикали власти этой вертикали лучше соответствовать, тем более с учетом возвращения губернаторских выборов, в результате чего оказалось, что в некоторых регионах назначенцы не смогли убедить население в собственной незаменимости, поделился с TagilCity.ru политтехнолог.

По мнению Максима Щербинина, введение таких критериев не должно ничего менять на политическом уровне. Это создаётся и анонсируется больше для жителей регионов: им важно видеть, что руководителей конкретного субъекта РФ контролируют, а мнение народа – слушают и слышат.

Введение этого перечня ничего практически не меняет, и я вам больше скажу, оно ничего не должно менять. Президент видит, кто как работает. Банальная аналогия: если у человека есть ребёнок, то не обязательно его линейкой замерять и делать выводы, всё и так понятно. Введение критериев необходимо в большей степени обществу, потому что общество должно понимать, что подобные критерии существуют, поэтому деятельность губернатора контролируема. Введение таких критериев – это инструмент, который президент даёт губернаторам. Потому что у губернатора будет больше чёткости и точности в управлении со своими структурами. Он более точно может говорить языком этих понятий и цифр. Там уже будет трудно просто сказать: «Мы улучшили».

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер уверен, что введение критериев необходимо как определённый метод воздействия на губернаторов.

Правильно или нет, так вопрос не стоит, это необходимо. Ведь даже любая реализуемая госпрограмма на территории области имеет критерии оценки. А работа губернатора тем более должна оцениваться, люди в любом случае её оценивают, и важно чтобы эти оценки совпадали. Иначе отрыв власти от реальности, что мы иногда и наблюдаем: «У нас все есть!», – с трибуны вещает оратор. Робкий голос из зала: «А у нас?». Поэтому плюсы от введения критериев несомненны, они будут довлеть над губернаторами и подгонять их.

Эксперт регионального уровня в области дорожного транспорта и хозяйства уверен, что любая управленческая система должна содержать критерии.

В любой управленческой системе должны быть формализованные (т.е. измеримые и сравнимые) критерии достижения поставленных результатов. Плюс в том, что таких показателей 15 (ещё недавно была оценка региона почти по 100 показателям), и они понятны и доступны для сравнения большинству граждан. Наличие чётких и понятных критериев оценки деятельности любого работника (и руководителя) стимулирует его активность и результативность.

Показатели как «лакмусовая бумажка» достижений (или отставания) региона В правильном ли направлении развивается регион? Как в нём исполняются «майские указы»? На все эти вопросы призваны ответить результаты оценки эффективности работы губернаторов. Эксперты уверены, что не всё здесь зависит от фигуры губернатора.

Многие показатели зависят не от работы конкретного губернатора, а от региональной специфики, ведь веселей и теплей в Краснодаре, а богаче – на Ямале, уверен политтехнолог Роман Зыков.

Кандидат экономических наук Максим Щербинин также полагает, что прежде чем оценивать работу губернатора, нужно понять, какие возможности ему были даны для реализации задуманного.

Вместе с этими показателями принципиально важно рассматривать ещё один вопрос, который сетка показателей не фиксирует, – а какие инструменты были даны губернатору, чтобы на эти критерии воздействовать. Скажем, каким образом губернаторы и руководители структур могут воздействовать на продолжительность жизни?

Как обстоят дела в регионе Евгения Куйвашева? Собеседники TagilCity.ru дали оценку работе губернатора Свердловской области по некоторым из параметров. И если в одних направлениях, по мнению специалистов, в регионе все хорошо, то другие могут заставить руководство региона понервничать.

Дороги и транспорт

По своей нынешней сфере деятельности – транспорт и дорожное хозяйство – могу констатировать положительную динамику, как в части дорожных ремонтов (по крайней мере, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле), так и в развитии общественного транспорта – «Ласточки», новые трамваи и автобусы. В сфере транспорта и дорожного хозяйства реализация национальных проектов в Свердловской области позволяет добавить 1,5-2 млрд. рублей федеральных средств на развитие отрасли (включая капремонты дорог в агломерациях Екатеринбурга, Нижнего Тагила) сверх средств областного и муниципальных бюджетов на эти цели, что, конечно, хорошо, уверен собеседник из области дорожного хозяйства и транспорта в Свердловской области.

2 Улица Космонавтов торжественно открыта в Нижнем Тагиле после двухлетнего ремонта Фото 16 ноября в Нижнем Тагиле была торжественна открыта дорога по улице Космонавтов, на которой был проведён капитальный ремонт. На открытии присутствовал министра транспорта Свердловской области Василий Старков.

Образование

Кандидат экономический наук Максим Щербинин уверен, что в образовании региона ситуация тяжёлая.

В образовательной сфере ситуация всегда тяжёлая. Мы здесь на самом деле видим, что реформы последнего времени, особенно введение бакалавриата, фактически говоря сокращение сроков обучения – это определённое разрушение системы образования. Тяжёлая трансформация происходит на фоне демографического спада. Совпадение этих ситуаций и реформ – может быть, поэтому так тяжело и страшно.

Однако собеседник TagilCity.ru высказался в защиту российского образования, которое люди «привыкли ругать», хотя им неизвестно, насколько хорошо или плохо было бы обучаться в других странах. Максим Щербинин привёл в пример историю 1958 года, когда журналисты Life проводили сравнительный анализ двух 16-летних школьников – Алексея Куцкова из Москвы и Стивена Лапекаса из Чикаго. После месяца «следования за подростками по пятам» журналисты заговорили о кризисе системы образования в США, поскольку этот Алексей превзошёл своего ровесника в образовании, а американец «лучше советского школьника танцевал рок-н-ролл».

Американец Стивен стал ещё одним символом проигрыша в гонке. Конечно, общество изменилось: изменились и учителя, и ученики. Сейчас мы ещё идём по инерции советского образования, и она имеет большой запас прочности. Мы её, конечно, проедаем, но не так всё плохо. Конечно, мы можем сказать, что есть к чему стремиться. Проблемой является следующее: если раньше учитель, преподаватель был элитой общества, то, можно сказать, что сейчас представители этой профессии с точки зрения престижа – это фактически говоря маргинальные слои населения. Мы сейчас видим ту ситуацию, в которой России нужно применить усилия для конкурентоспособности, развития. Также мы говорим про кампус – всё в той же логике и парадигме, подчеркнул Максим Щербинин.

Тем не менее, эксперт уверен, что работа в этой сфере ведётся, а ситуация улучшается.

Примерно за несколько дней до совещания по кампусу я был на форуме национально-технологической инициативы, и, обладая этой информацией, я могу сказать, что да, мир меняется. Конечно, изменения касаются не всех. Работа ведётся.

3 «Кампус как предчувствие»: будет ли реализован опыт Китая в кампусе Нижнего Тагила? Фото В Нижнем Тагиле продолжается обсуждение создания проекта, который носит название «студенческий кампус». Члены рабочей группы представили обновлённую концепцию, а представители МУБ «Тагилгражданпроект» рассказали о китайском опыте на примере жизни двух вузов в Шанхае, где ранее побывали представители Нижнего Тагила.

Промышленность, сельское хозяйство и производство

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер уверен, что в промышленность региона находится в порядке, однако не силами губернатора.

Сегодня ситуация в нашей области благоприятна для руководителей. Растёт объём промышленного производства и ВРП, правда не вижу тут заслуги нашего отраслевого министерства, тут скорее надо сказать спасибо нашим современным Демидовым. И он (ОПП) один из самых высоких в стране. Благодаря министерству сельского хозяйства и опять же нашим Демидовым, у нас динамично развиваются молочное животноводство и овощи закрытого грунта.

Предпринимательство

По мнению Валерия Пиличева, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, главным критерием показателей эффективности малого и среднего бизнеса станет численность занятых. Именно этот показатель, по данным фонда, является основным в проекте «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который был принят осенью.

На общероссийском уровне этот показатель планируется увеличить до 25 миллионов человек или на 25%.

У нас в Свердловской области министерством инвестиций и развития уже разработаны региональные составляющие национального проекта, где прописан план для выполнения федеральных задач. Данные проекты в ближайшее время будут подписаны Евгением Куйвашевым. Так что все логично и системно: заданы задачи на уровне страны, каждым регионом они соотнесены со своей спецификой и экономической ситуацией,прокомментировал Валерий Пиличев специально для TagilCity.ru.

Политтехнолог Роман Зыков в вопросе о состоянии дел в регионе и реализации нацпрограмм отметил, что в регионе видны и улучшения, и ухудшения:

Ощущается реализация нацпрограммы по-разному: смотря откуда смотреть. Вроде бы происходят позитивные изменения – здесь благоустроили дворы, избавились от гряземесов, там несколько поселков газифицировали, тут дорогу построили, в близлежащем городке построили теплицы и животноводческую ферму, а с другой – поднимаются цены, где-то закрыли больничку и очередной ДК. И хорошо, когда придет момент спросить, а как у вас насчет уровня бедности, а специалисты скажут – бедных у нас мало, то есть меньше чем в Кургане, а раз так, то наш губернатор эффективней соседского.

В Свердловском областном фонде уверены, что по критериям эффективности глав регионов можно будет судить о реализации нацпрограмм, направленных на развитие области.

Критерии оценки эффективности губернаторов - это механизм, согласно которому будет оцениваться реализация национальных проектов на уровне регионов. И с другой стороны, это обеспечит заинтересованность и личное участие губернаторов в решении общенациональных задач, отметил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Политологи, с которыми пообщались по теме коллеги из Rostovgazeta.ru, уверены, что в список худших может попасть любой регион, так как Россия – большая страна, а критерии создают для всех равные условия. Так, если один из субъектов РФ будет идти вперёд высокими темпами, а стабильный крупный регион такой, как Москва, к примеру, не покажет прибавки, то Москва может оказаться в списке худших.

В целом, спикеры издания отмечают, что главы Москвы и Калужской области, а также Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск всё-таки окажутся в списке лучших, поскольку местная власть «здесь работает эффективно достаточно давно». В числе худших рискует оказаться Кавказ, уверен политолог Александр Шмелёв.

Критерии как повод для снятия губернатора с должности Если произойдёт так, что эффективность работы губернатора по показателям будет не высока, станет ли это формальным поводом для его снятия с должности? Мнения экспертов по этому поводу разнятся, а многие вообще по этому вопросу предпочли не высказываться.

Эксперт из сферы транспорта уверен, что критерии для того и существуют, чтобы решать вопрос об эффективности человека на рабочем месте:

Критерии оценки деятельности любого работника (и руководителя) существуют для того, чтобы по их результатам принимать управленческое решение – справляется работник с обязанностями или нет – и делать дальнейшие организационные выводы.

Максим Щербинин уверен, что это не должно являться поводом для увольнения, поскольку у губернатора не всегда есть инструменты для реализации национальных программ.

Роман Зыков отметил в беседе с TagilCity.ru, что критерий может стать «формальным, но не реальным» поводом для снятия с должности, поскольку работа главы региона зависит от специфики субъекта РФ, на которую повлиять не представляется возможным за короткий срок.

Каких критериев не хватает? Также эксперт Глеб Кузнецов уверен, что критерии затрагивают все стороны жизни, от которых зависит жизнь обычного человека. Показатели исчерпывающие, уверен спикер Rostovgazeta.ru.

Тем не менее, свердловские эксперты внесли ряд предложений, которые бы дополнили перечень критериев оценки.

В перечне, на мой взгляд, было бы правильно добавить показатели по обеспечению земельными участками или жильём многодетных (и молодых) семей, может быть и уровень доходов у них. Т.к. без стимулирования многодетности не решить главной задачи 204 Указа Президента «обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», а не решив главной задачи (которая не зря стоит первой) начнём буксовать и по другим, уверен спикер из сферы транспорта.

Максим Щербинин уверен, что критерий «информационного здоровья» также важен, поскольку из-за недопонимая между «человеком труда и менеджерами» в обществе происходит информационный перекос.

С моей точки зрения, очень важный критерий – информационное здоровье нашего общества, потому что сейчас есть информационный перекос. Пример, с которым я сталкиваюсь: очень часто руководители предприятий говорят: «Народ у нас работать не хочет, не квалифицирован, бездельники, воруют». Происходит некое такое отделение: «Мы – прогрессивные и нам приходится работать с «нехорошим народом». Этот человек доведён до критического состояния низкими зарплатами, низкой престижностью труда, барским отношением к человеку труда.

Политолог Владимир Лепёхин уверен, что среди показателей нет ряда важных критериев.

Показатели другие должны быть – показатели, которые отражают динамику на душу населения, растет внутренний валовый продукт, за счет чего растет бюджет региона. Качества жизни населения, их социального самочувствия, а их нет среди этого перечня,уверен Лепехин.

Депутат Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер уверен, что перечень критериев достаточно полный, однако не хватает, по его мнению, другого важного критерия – «невмешательство в бизнес».

Еще один важный критерий должен оценивать невмешательство власти в коммерческую деятельность предприятий и промышленников. А то от слов «не кошмарить бизнес» мы никак не можем перейти к делу. Ну любят у нас проверять, как другие работают, и ждут, может и им перепадёт со стола работного люда. Проверяющий и чиновник своего не хотят упустить, уверен Вегнер.