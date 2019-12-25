Путин уволил заместителя главы свердловского СК и еще четырех генералов
25 декабря Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, в том числе заместителя руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, пишет ТАСС.
Среди уволенных — начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов, замначальника по ГУ МВД РФ по Воронежской области — начальник ГСУ Вячеслав Воронцов, заместитель руководителя ГУ криминалистики СК РФ — руководитель управления организации экспертно-криминалистической деятельности Сергей Рябов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС.
Также Владимир Путин своим указом уволил начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко. Кроме того, с должности снят первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Напомним, Бусылко был задержан правоохранительными органами по подозрению в покушении на получение взятки. Еще одним фигурантом уголовного дела стал адвокат Владислав Вострецов, который ранее работал начальником отдела СК о Верхней Пышме. Начальником Вострецова был Бусылко. По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к адвокату Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ). Вострецов связался с Бусылко и пообещал заплатить, если дело будет возобновлено. 1 декабря обвиняемых отпустили под домашний арест.