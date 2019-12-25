Путин уволил заместителя главы свердловского СК и еще четырех генералов

Также Владимир Путин своим указом уволил начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко. Кроме того, с должности снят первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.

Напомним, Бусылко был задержан правоохранительными органами по подозрению в покушении на получение взятки. Еще одним фигурантом уголовного дела стал адвокат Владислав Вострецов, который ранее работал начальником отдела СК о Верхней Пышме. Начальником Вострецова был Бусылко. По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин обратился к адвокату Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» (БМЗ). Вострецов связался с Бусылко и пообещал заплатить, если дело будет возобновлено. 1 декабря обвиняемых отпустили под домашний арест.