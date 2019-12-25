Владимир Путин сомневается, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

По его словам, нужно добиться реальных перемен, которые будет ощущать каждый. Об этом гала государства сказал на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что отсутствие уверенности прослеживается в результатах опросов, проведенных различными структурами, в том числе и теми, которым нельзя доверять, к примеру, Федеральной службой охраны.

Среди сфер, в которых не удалось получить запланированные результаты, оказался показатель снижения смертности в стране.

Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось, подчеркнул Путин.

Он сообщил, что за десять месяцев 2019 года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 человек на 100 тысяч. При этом, ожидалось, что будет 575. То же самое касается смертности от новообразований. Ожидалось, что показатель снизится до 199,5, но он составил 203,2 случая на 100 тысяч человек.

Еще одно направление, где требуется больше усилий — экспорт.

План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на $8 млрд. Конечно, здесь сыграли свою роль и ценовые факторы, конъюнктура рынка, другие объективные показатели, (. . .), но все же это означает, что меры по стимулированию экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными, заявил глава государства.

Более того, Путин высказался против проведения ревизии цели национального развития. Он заявил, что корректировки показателей в проектах не будет.

Мы не должны снижать заявленную планку достижения этих целей, которые для себя поставили. Стоит только вот первый шаг сделать — и все это вниз поедет, сказал российский лидер.