Больница, парк «Народный» и набережная: замеры воздуха в центре Нижнего Тагила

25 декабря, редакция TagilCity.ru решила проверить чистоту воздуха в центре Нижнего Тагила. Мы объехали несколько точек в районе и сделали замеры газоанализатором. Что получилось в итоге, читайте в нашем материале.

Погода стояла весьма снежная и морозная, -19 градусов. Ветер дул северо-восточный со скоростью три метра в секунду, порывы достигали пяти метров в секунду. Первым местом замеров стало здание ГИБДД на проспекте Мира. Также рядом находятся учебные заведения и остановки общественного транспорта. Газоанализатор показал содержание в воздухе диоксида серы в размере 1,7 мг/м3. Такой показатель превышает разовую ПДК в 3,4 раза (норма — 0,5 мг/м3). Photo: TagilCity.ru Повышенная концентрация этого вещества в воздухе вызывает нарушение дыхательных функций, воздействуя на слизистые оболочки, что приводит к кашлю, хрипоте, боли в горле. Особенная чувствительность к диоксиду серы у людей страдающих астмой. Основными источниками диоксида серы в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5,2 тысяч тонн и «Уралвагонзавод» — 867 тонн. Следующим стал парк «Народный», одно из популярных мест отдыха тагильчан. Там все показания прибора остались по нолям. Photo: TagilCity.ru Не было превышений концентрации пяти загрязняющих веществ и возле Демидовской больницы и рядом с гостиницей на набережной Тагильского пруда. Photo: TagilCity.ru Последним местом замеров стал двор среди жилых домов на улице Садовой. Там прибор показал наличие формальдегида в размере 0,01 мг/м3, такое значение не превышает разовую ПДК вещества (0,05 мг/м3). Photo: TagilCity.ru Таким образом, наш прибор зафиксировал наличие загрязнений в атмосфере только в двух из пяти мест в центре Нижнего Тагила. При этом в одном из них показатель не превышал установленную законом норму. Напомним, помимо объезда района, редакция провела замеры воздуха рядом с железнодорожным вокзалом. Газоанализатор показал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 22,5 раза. Превышение ПДК сероводорода в 22,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 декабря

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter