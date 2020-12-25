Больница, парк «Народный» и набережная: замеры воздуха в центре Нижнего Тагила

Больница, парк «Народный» и набережная: замеры воздуха в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 21:12ПолитикаАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
25 декабря, редакция TagilCity.ru решила проверить чистоту воздуха в центре Нижнего Тагила. Мы объехали несколько точек в районе и сделали замеры газоанализатором. Что получилось в итоге, читайте в нашем материале.

Погода стояла весьма снежная и морозная, -19 градусов. Ветер дул северо-восточный со скоростью три метра в секунду, порывы достигали пяти метров в секунду.

Первым местом замеров стало здание ГИБДД на проспекте Мира. Также рядом находятся учебные заведения и остановки общественного транспорта. Газоанализатор показал содержание в воздухе диоксида серы в размере 1,7 мг/м3. Такой показатель превышает разовую ПДК в 3,4 раза (норма — 0,5 мг/м3).

Photo:TagilCity.ru

Повышенная концентрация этого вещества в воздухе вызывает нарушение дыхательных функций, воздействуя на слизистые оболочки, что приводит к кашлю, хрипоте, боли в горле. Особенная чувствительность к диоксиду серы у людей страдающих астмой. Основными источниками диоксида серы в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5,2 тысяч тонн и «Уралвагонзавод» — 867 тонн.

Следующим стал парк «Народный», одно из популярных мест отдыха тагильчан. Там все показания прибора остались по нолям.

Photo:TagilCity.ru

Не было превышений концентрации пяти загрязняющих веществ и возле Демидовской больницы и рядом с гостиницей на набережной Тагильского пруда.

Photo:TagilCity.ru

Последним местом замеров стал двор среди жилых домов на улице Садовой. Там прибор показал наличие формальдегида в размере 0,01 мг/м3, такое значение не превышает разовую ПДК вещества (0,05 мг/м3).

Photo:TagilCity.ru

Таким образом, наш прибор зафиксировал наличие загрязнений в атмосфере только в двух из пяти мест в центре Нижнего Тагила. При этом в одном из них показатель не превышал установленную законом норму.

Напомним, помимо объезда района, редакция провела замеры воздуха рядом с железнодорожным вокзалом. Газоанализатор показал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 22,5 раза.

Stories:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
воздухобъездзамерыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы