В Свердловской области после кадровых перемен началась «охота на ведьм»

Сам Владислав Пинаев факт сдачи помещения в аренду не скрывает: получение доходов от этого глава Нижнего Тагила ежегодно указывал в декларации. Мэр подчеркнул, что в течение работы чиновником в Нижнем Тагиле он не получал претензий к источникам своих доходов.