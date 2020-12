В Свердловской области после кадровых перемен началась «охота на ведьм»

В Свердловской области в конце 2020 года прошла череда кадровых перестановок в правительстве региона и мэрии Екатеринбурга. Анонимные телеграм-каналы региона на этом фоне начали прогнозировать смену власти и в других городах.

Первой в Свердловской области в отставку ушла замгубернатора и министр финансов в одном лице — Галина Кулаченко. После этого в отставку отправился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Планируется, что он станет первым заместителем губернатора. Теперь полномочия главы уральской столицы исполняет вице-губернатор Алексей Орлов. Теперь власть региона стоит полностью из «тюменской команды»: родом из Тюменской области и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и новый и.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов. После объявления политических перестановок в областной верхушке в анонимных телеграм-каналах региона началось прогнозирование дальнейших кадровых перемен. Один из самых громких прогнозов приписывают вице-губернатору региона Валерию Чайникову. По их версии, чиновник, демонстрируя свою востребованность, якобы, потребовал отставки мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева из-за сдачи в аренду помещения площадью 0,8 квадратных километра на Московском тракте в Екатеринбурге. Российским чиновниками запрещено получение дохода от коммерческой деятельности. Сотрудники (антикоррупционной комиссии Свердловской области, прим. ред.) квалифицировали как предпринимательскую деятельность получение дохода главой города (Владиславом Пинаевым, прим.ред.) от сдачи в аренду площади в Екатеринбурге, передает Ура.ру информацию от инсайдера в областном правительстве. Сам Владислав Пинаев факт сдачи помещения в аренду не скрывает: получение доходов от этого глава Нижнего Тагила ежегодно указывал в декларации. Мэр подчеркнул, что в течение работы чиновником в Нижнем Тагиле он не получал претензий к источникам своих доходов. Как объясняет глава юридического управления городской администрации Алексей Буйнов, согласно пояснениям Конституционного суда России муниципальную служащим не запрещено получать доход от сдачи в аренду имущества, когда это не является прямой предпринимательской деятельностью. Здесь в договоре не указаны никакие данные о коммерческом использовании площадей. Кроме того, помещение покупалось до вступления Владислава Пинаева в должность. Аренда является скорее вынужденной мерой, так как доход покрывает содержание здания. По моей информации, данное имущество уже отчуждено, сообщил глава юридического управления мэрии Алексей Буйнов. Городской думе Нижнего Тагила предстоит изучить данный вопрос на заседании антикоррупционной комиссии.

