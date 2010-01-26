На реализацию программы занятости свердловчан выделено почти 2 млрд

Основная их часть – средства федерального бюджета. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин порекомендовал областной государственной службе занятости активнее взаимодействовать с предприятиями, областным Союзом промышленников и предпринимателей по созданию новых рабочих мест, в том числе и в малом бизнесе, а также внести изменения в программу переобучения с учетом вакансий, имеющихся в регионе.