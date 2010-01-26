На реализацию программы занятости свердловчан выделено почти 2 млрд
26 января 2010, 16:19ПолитикаArtem
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Об этом сообщает Накануне.Ру со ссылкой на департамент информполитики губернатора.
Основная их часть – средства федерального бюджета. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин порекомендовал областной государственной службе занятости активнее взаимодействовать с предприятиями, областным Союзом промышленников и предпринимателей по созданию новых рабочих мест, в том числе и в малом бизнесе, а также внести изменения в программу переобучения с учетом вакансий, имеющихся в регионе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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