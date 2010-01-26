Свердловчане могут обратиться к региональному прокурору через интернет
26 января 2010, 16:12ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На сайте областного надзорного ведомства открылся новый раздел – Интернет-приемная.
Ответы на самые актуальные вопросы жителей будут опубликованы на том же портале, а ответы на вопросы частного характера граждане будут получать индивидуально – рассказали агентству ЕАН в прокуратуре. Ранее для обращения к главному прокурору области жители часто использовали электронную почту.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей