Свердловчане могут обратиться к региональному прокурору через интернет

Ответы на самые актуальные вопросы жителей будут опубликованы на том же портале, а ответы на вопросы частного характера граждане будут получать индивидуально – рассказали агентству ЕАН в прокуратуре. Ранее для обращения к главному прокурору области жители часто использовали электронную почту.