«Чистый город» возвращается

Наши читатели уже слышали, наверное, что в Нижнем Тагиле появился свойнародный штаб Путина. Что тут особенного, каждый имеет право. Насобственное мнение, конечно, но то, что вы подумали, тоже, наверное,неплохо.

Вчерашнее утро как-то сразу не задалось – большинство тагильских СМИполучили информационное сообщение о том, что начштаба тагилнародфронтаЛюдмила Кузнецова 26 января сего года проводит в Дзержинском районе(ул.Тимирязева, 54) пресс-конференцию с участием в разговореисполнительного директора УВЗ Владимира Рощупкина, управляющегодиректора НТМК Алексея Кушнарева и бывшего вице-мэра Вячеслава Погудина.Все трое, напомним, были избраны вами, горожане, депутатами областнойдумы.

Самое интересное обнаружилось через секунду: после приглашения напресс-конференцию следовало обращение неизвестных активистовпотерявшегося еще в минувшем декабре движения «Чистый город». Дескатьтак, мол, и эдак, многие подумали, что после 4 декабря 2011 годадвижение прекратило свое существование, а на самом деле… «Мы сообщаем опродолжении работы «Чистого города» на базе приемных общественного штабаВ.В.Путина», - гласит текст пресс-релиза для пишущей и снимающейбратии.

Что побудило чистогородцев вернуться из небытия – тоже поясняется. Нет,выборы президента В.Путина, конечно, главная причина, но неединственная. «Мы не можем заменить собой администрацию. Тагил так иостался городом нерешаемых проблем: неразвитой социальнойинфраструктуры, наркомании, пьянства, плохих дорог, дорогой коммуналки»,- заявляют безымянные активисты.

К счастью ли или, наоборот, к сожалению, выяснилось, что народный штабникакого решения о возобновлении деятельности «ЧГ» не принимал, анекоторые штабисты об этом важном гражданском поступке и до сих порничего не знают.

Пресс-релиз со странной пометкой «содержание» местным журналистамразослало ведомство управляющего Горнозаводским округом, членаправительства Свердловской области Михаила Ершова. Конкретныйисполнитель действа – чиновница аппарата управленческого округа ЮлияБелянина, хотя она и не член штаба, и даже не пресс-секретарь его.Просто такая была команда сверху.

Другая чиновница, уже из городской мэрии, Татьяна Сащенко с завиднымпостоянством посещает заседания народного штаба, хотя в составе штабатоже не состоит. Зато располагает ценной информацией. Например, не зналивчера штабисты, когда электрички на известный митинг в Екатеринбургпоедут, а Сащенко знала и рассказала по многочисленным просьбамтрудящихся. Неужели на железнодорожном вокзале о движении поездов передмэрией отчитываются?

В итоге грустная картина получается. Умные люди высокого ранга говорят,что нельзя на граждан никакого административного воздействия оказывать,особливо когда народ президента выбирать собрался, а на местах чиновникитворят, что хотят, и даже не стесняются.

Впрочем, господа чиновники – тоже люди, хотят агитировать – пустьагитируют, хоть за Путина, хоть за «Чистый город». Вот только прежденадо с себя обязанности сложить и уйти в отпуск за свой счет.

© Всеволод Владимиров