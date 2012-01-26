Выбирать президента россияне будут из пяти кандидатов

Таким образом, окончательно определен список кандидатов на высший государственный пост. Уже зарегистрированы лидеры четырех парламентских партий: Владимир Путин от «Единой России», Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Владимир Жириновский от ЛДПР.

В неофициальном голосовании, которое проводит сайт president2012.ru, лидирует Михаил Прохоров, за ним следует Геннадий Зюганов, замыкает тройку лидеров Владимир Путин. Для голосования на сайте представлены не только зарегистрированные Центризбиркомом кандидаты. Так, четвертое место занимает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а пятое Светлана Пеунова. Кандидат психологических наук Пеунова основала центр народной медицины «Путь к Солнцу» в г. Самаре. В последнее время обнаружила в себе дар политика, организовав партию «Воля» и зарегистрировавшись как кандидат в президенты РФ, отмечается на сайте.