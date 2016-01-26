Ответчик: Евгений КуйвЫшев. Свердловские суды не знают фамилию губернатора

Суды Свердловской области периодически коверкают фамилию главы региона Евгения Куйвашева и пишут ее через «ы». Как сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Василий Рыбаков, ошибку в имени губернатора можно найти на сайтах нескольких судов.

Рыбаков утверждает, что такая опечатка значительно осложняет поиск дел. Например, на сайте Кировского районного суда Екатеринбурга дело «О защите чести, достоинства, деловой репутации», ответчиком по которому выступает свердловский губернатор, ищется не иначе как через запрос «Куйвышев». Та же история — с сайтом Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Также Рыбаков проанализировал дела, участником которых являлся Евгений Куйвашев, и выяснил, что губернатор Свердловской области и его администрация не любят отвечать на обращения граждан.

Василий Рыбаков, член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области:

Установлено в суде, что губернатор Свердловской области игнорирует письменные обращения граждан и не может своевременно им отвечать. Также установлено, что в суде невозможно доказать моральный вред, оттого что губернатор не отвечает на обращения граждан. Суд, видимо, полагает, что всем безразлично и никто не ожидает писем от губернатора.