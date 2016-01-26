Сергей Носов выступил перед студентами Уральского горного университета
Сегодня в Уральском государственном горном университете (г. Екатеринбург) состоялась встреча студентов с Главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Сергей Носов, имеющий степень доктора технических наук, потомственный металлург, рассказал молодому поколению о перспективах личностного роста и самореализации в сложившихся политических и экономических условиях.
Будущие горняки, металлурги, инженеры и геологи пригласили мэра Нижнего Тагила на встречу именно в праздник студенчества, чтобы узнать секрет личного успеха градоначальника. Но Сергей Носов в своем выступлении сделал акцент на потенциале, который сейчас есть у студентов.
В нашей стране огромное количество возможностей для самореализации молодого человека», - отметил Глава города. – Уверен, что будущее страны – это инженеры и талантливые специалисты, которые повысят эффективность и сделают успешной нашу промышленность.
Залогом такого успеха Сергей Носов назвал внутреннюю убежденность молодых людей в правильности своего выбора и приверженность таким понятиям, как уважение, достоинство и любовь к своей семье и родине.
Мы выведем экономику страны из кризиса, как уже было не раз подвел итог своего выступления Глава Нижнего Тагила.
Студенты университета с большим интересом восприняли выступление Сергея Носова и отметили, что всегда полезно перенять опыт профессионала, который прошел сложный путь от подручного сталевара до руководителя крупнейших металлургических предприятий России, а затем возглавил второй по величине муниципалитет Свердловской области. Кроме того, они приготовили подарки для Главы Нижнего Тагила. Ректор университета Николай Косарев вручил Сергею Носову икону в защиту деятельности градоначальника, а студенты представили творческий подарок. Они исполнили песню, во время которой студентка Татьяна пригласила на танец высокого гостя. Ответным подарком Главы стали бейсболки и футболки с логотипом города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.