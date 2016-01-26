Сергей Носов выступил перед студентами Уральского горного университета

Сергей Носов, имеющий степень доктора технических наук, потомственный металлург, рассказал молодому поколению о перспективах личностного роста и самореализации в сложившихся политических и экономических условиях.

Будущие горняки, металлурги, инженеры и геологи пригласили мэра Нижнего Тагила на встречу именно в праздник студенчества, чтобы узнать секрет личного успеха градоначальника. Но Сергей Носов в своем выступлении сделал акцент на потенциале, который сейчас есть у студентов.

В нашей стране огромное количество возможностей для самореализации молодого человека», - отметил Глава города. – Уверен, что будущее страны – это инженеры и талантливые специалисты, которые повысят эффективность и сделают успешной нашу промышленность.

Залогом такого успеха Сергей Носов назвал внутреннюю убежденность молодых людей в правильности своего выбора и приверженность таким понятиям, как уважение, достоинство и любовь к своей семье и родине.

Мы выведем экономику страны из кризиса, как уже было не раз подвел итог своего выступления Глава Нижнего Тагила.