Александр Ковальчик стал новым министром экономики Свердловской области
Александр Ковальчик занял место министра экономики Свердловской области по результатам открытого конкурса.
Новым министром экономики Свердловской области был назначен глава МУП «Водоканал» в Екатеринбурге Александр Ковальчик. Согласно указу, который был подписан 26 января, он вступит в свою должность с 29 января.
Александр Ковальчик победил в открытом конкурсе на пост министра, который начался в Свердловской области осенью 2017 года. Напомним, на пост министра экономики претендовали 38 кандидатов, 9 из них прошли первые отборочные мероприятия.
Конкурс состоял из двух испытаний: тестирования и презентации программы развития. Александру Ковальчику удалось набрать 87,5 баллов по итогам теста, его главным конкурентом по презентации стал директор экспертно-аналитического департамента Семён Власов. Однако по итогам собеседования выбор пал на директора «Водоканала», пишет интернет-газета Znak.
Александра Ковальчика считали одним из основных кандидатов на место министра еще весной 2017 года, когда с этого поста был уволен Дмитрий Ноженко.
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