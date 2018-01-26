Александр Ковальчик стал новым министром экономики Свердловской области

Новым министром экономики Свердловской области был назначен глава МУП «Водоканал» в Екатеринбурге Александр Ковальчик. Согласно указу, который был подписан 26 января, он вступит в свою должность с 29 января.

Александр Ковальчик победил в открытом конкурсе на пост министра, который начался в Свердловской области осенью 2017 года. Напомним, на пост министра экономики претендовали 38 кандидатов, 9 из них прошли первые отборочные мероприятия.

Конкурс состоял из двух испытаний: тестирования и презентации программы развития. Александру Ковальчику удалось набрать 87,5 баллов по итогам теста, его главным конкурентом по презентации стал директор экспертно-аналитического департамента Семён Власов. Однако по итогам собеседования выбор пал на директора «Водоканала», пишет интернет-газета Znak.

Александра Ковальчика считали одним из основных кандидатов на место министра еще весной 2017 года, когда с этого поста был уволен Дмитрий Ноженко.